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Зеленский назвал США и Ближний Восток возможными местами для встречи с Путиным

09 апреля 2026 12:52
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Зеленский назвал США и Ближний Восток возможными местами для встречи с Путиным-0

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но не в Москве или Киеве. В качестве возможных площадок он назвал США, Европу и Ближний Восток. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, переговоры с участием Соединенных Штатов были временно отложены, но их планируют возобновить.

В свою очередь, российская сторона ранее пригласила Зеленского в Москву и заявила о готовности предоставить условия для встречи, подчеркнув необходимость тщательной подготовки и нацеленности на результат.

Фото: pixabay

# Международная политика

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