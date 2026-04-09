Зеленский назвал США и Ближний Восток возможными местами для встречи с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но не в Москве или Киеве. В качестве возможных площадок он назвал США, Европу и Ближний Восток. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, переговоры с участием Соединенных Штатов были временно отложены, но их планируют возобновить.

В свою очередь, российская сторона ранее пригласила Зеленского в Москву и заявила о готовности предоставить условия для встречи, подчеркнув необходимость тщательной подготовки и нацеленности на результат.

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