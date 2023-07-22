Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована

Президент Украины Владимир Зеленский на Аспеновском форуме по безопасности назвал Крымский мост целью Киева и высказал стремление Украины к возвращению Крыма, сообщает РИА Новости. Он также заметил, что необходимо нейтрализовать любую цель, несущую не мир, а войну.

В результате атаки Украины на мост в ночь на 17 июля с использованием двух надводных дронов погибла супружеская пара из Белгородской области, а их 14-летняя дочь была госпитализирована с ранениями. Был разрушен пролет моста в направлении Керчи, но возобновление двустороннего сообщения на этом участке было намечено на сентябрь.

Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент по-военному бессмысленным и жестоким злодеянием, в связи с этим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.