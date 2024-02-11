Зеленский назначил двух заместителей главкома ВСУ Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил двух заместителей нового главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет РИА Новости.

Полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко будут курировать вопросы развития беспилотных систем и инноваций соответственно. Также Зеленский утвердил заместителей начальника Генерального штаба ВСУ – бригадных генералов Владимира Горбатюка и Алексея Шевченко.

Ранее, в четверг, Зеленский сообщил об отставке Валерия Залужного с должности главкома ВСУ и о назначении на его место Сырского, ранее командовавшего Сухопутными войсками. Сырского считают близким сторонником Зеленского, но бойцы не доверяют ему из-за больших потерь, а потому дали ему прозвища «Мясник» и «Генерал 200».

Служба внешней разведки РФ в конце января сообщала, что США требует от Зеленского убрать с правительственных постов тех, кто потерял их доверие. В ином случае Белый дом пообещал обнародовать досье о коррупции в окружении Зеленского.