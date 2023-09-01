Зеленский намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил свою намеренность баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на португальский телеканал RTP.

«В 2024 году, если конфликт продолжится, а выборы будут проведены, я никогда в жизни не оставлю свою страну», – заявил Зеленский в интервью телеканалу.

RTP констатирует, что таким образом Зеленский подразумевал свое участие в президентской гонке.

Ранее президент Украины заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено. Однако он акцентировал внимание, что это возможно, но при ряде нюансов: если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги на выборы, а наблюдатели будут присутствовать не только на участках, но и в окопах.