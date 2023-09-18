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Зеленский исключил передачу территорий в обмен на урегулирование конфликта

18 сентября 2023 08:42
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В интервью CBS News президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается расставаться со своей территорией ради мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет», – ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина не отказалась от претензий на свои бывшие территории. При этом он подчеркивал, что если переговорная инициатива будет исходить от Кремля, то Киев пойдет на переговоры.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков считает заявления американского чиновника не соответствующим действительности. Российская сторона готова к переговорам, но киевские власти наложили на них законодательный запрет. В середине июня президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

# Владимир Зеленский

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