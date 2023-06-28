Зеленский инициирует легализацию в Украине лекарств на основе марихуаны

Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз выступил с инициативой легализовать в стране лекарства на основе каннабиса. Он настаивает, что доступ к медпрепаратам украинцам необходим, а предприятия по их производству должны размещаться на территории Украины, пишет ТАСС.

Такую инициативу украинский президент аргументировал тем, что украинцы и украинки не должны терпеть боль и стресс на фоне войны. Доступ к лекарствам на основе каннабиса должен быть открыт для всех, кому необходимы такие медпрепараты, сказал Зеленский во время выступления в Раде. Он также добавил, что нужно провести соответствующие научные исследования и наладить в стране производство.

Зеленский, еще находясь в статусе кандидата в президенты, уже выступал за легализацию марихуаны в Украине в медицинских целях. Его законопроект, зарегистрированный в Раде летом в 2021 году, парламентарии не поддержали. Спустя год кабмин разрешил использовать в стране марихуану в медицинских и научных целях.