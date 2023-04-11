Зеленский готов продать часть Украины Польше ради Крыма

РИА Новости пишет, что украинский и польский лидеры обговорили это во время недавней встречи. Там Зеленский сообщил, что готов «пополнить» территорию страны-соседки, но только при одном условии: если польские союзники начнут полномасштабную помощь украинским военным в спецоперации в захвате Крыма.

Но многие эксперты выражают сомнения по поводу того, готова ли сама Варшава вступать в конфликт с Москвой.