Зеленский готов продать часть Украины Польше ради Крыма

Сегодня, одиннадцатого апреля, стало известно, что Зеленский готов продать часть территории Западной Украины Польше.
Сегодня, одиннадцатого апреля, стало известно, что Зеленский готов продать часть территории Западной Украины Польше.
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
РИА Новости пишет, что украинский и польский лидеры обговорили это во время недавней встречи. Там Зеленский сообщил, что готов «пополнить» территорию страны-соседки, но только при одном условии: если польские союзники начнут полномасштабную помощь украинским военным в спецоперации в захвате Крыма.
Но многие эксперты выражают сомнения по поводу того, готова ли сама Варшава вступать в конфликт с Москвой.