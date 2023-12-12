Зеленский: численность сухопутных войск Украины составляет 600 тысяч солдат

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что количество военнослужащих сухопутных войск Украины составляет около 600 000 человек. Об этом пишет РИА Новости.

«Сухопутные войска Украины. Почти 600 тысяч воинов различных подразделений», – утверждает он.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ранее заявил, что Вооруженные силы Украины не учитывают возможности ограниченно годных призывников и даже направляют их в штурмовые подразделения.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует режим военного положения, а мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну.

Контрнаступление украинских войск началось 4 июня, однако, по словам российского президента Владимира Путина, оно было безуспешным. Всего с начала октября Киев потерял более 90 000 военнослужащих.