Зеленский будет баллотироваться на второй срок

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении выдвигать свою кандидатуру на второй срок, если в следующем году в стране состоятся выборы. Такое заявление он сделал в интервью RTP, передает РИА Новости.

По словам украинского лидера, если конфликт продолжится, а выборы будут проведены, он не оставит свою страну. Телеканал сообщает, что под этими словами Зеленский подразумевал, что будет баллотироваться на второй срок.

Ранее глава Украины заявлял, что проводить выборы в стране во время военного положения запрещено, но возможность, чтобы они состоялись, есть. А условия такие: нужно, чтобы парламент поддержал изменения в законодательстве, Запад выделил деньги, а наблюдатели присутствовали и «в окопах» во время проведения выборов.