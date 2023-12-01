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Зеленский анонсировал новую фазу конфликта с РФ

01 декабря 2023 08:33
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте новой фазе конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Associated Press.

«Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления», – сказал он.

Он полагает, что зима осложнит военные действия после летнего наступления, не принесшего ожидаемых плодов из-за нехватки оружия и сухопутных войск.

Хотя 4 июня началось контрнаступление украинской армии не удалось добиться успеха. В западных СМИ отмечается, что сила поддержки Зеленского ослабевает, и обсуждается вопрос о возможных последствиях мирных переговоров с Россией. При этом Киев обеспокоен тем, что Запад заговорил о необходимости диалога с Москвой.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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