Украинский лидер Владимир Зеленский по итогу саммита НАТО опубликовал обращение на своей странице в мессенджере, где 47 раз за 8 минут поблагодарил западных партнёров. Это произошло после того, как в верхах ему сказали остыть и быть благодарным, пишет РИА Новости.

В частности, на то, что президент Украины должен быть благодарен союзникам за оказанную киевскому режиму помощь в среду, 12 июля, указал глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес. С таким заявлением руководитель Минобороны Великобритании выступил на следующий день после того, как Зеленский еще до начала саммита жестко раскритиковал НАТО за то, что страны не принимают конкретных решений касательно сроков вступления Киева в Альянс. Эту ситуацию украинский президент 11 июля назвал абсурдной и беспрецедентной.