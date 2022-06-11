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Здесь захоронены более 3000 человек. В Вильнюсе снесут мемориал советским воинам

11 июня 2022 14:51
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Новости Литвы. В Вильнюсе решили снести памятник советским воинам. Городской совет разрешил уничтожение мемориала на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение воинов, погибших при освобождении страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь захоронены более 3000 человек. В Вильнюсе снесут мемориал советским воинам-1

Чтобы преодолеть все бюрократические барьеры, власти исключили его из списка культурных ценностей. Памятник планируют убирать по частям. Снос должны закончить уже к концу этого лета.

У воинского мемориала захоронены более 3 000 воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в Литве похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.

# Великая Отечественная война # Фотофакт

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