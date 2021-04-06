Здесь даже готовят еду на раскалённой корке магмы. В Исландии продолжает извергаться вулкан

Объявлена эвакуация. Туристы больше не могут подойти к территории вулкана. Дороги перекрыты.

Новости Исландии. Возле вулкана в Исландии образовались новые трещины. Их длина варьируется от 100 до 200 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнедышащий исполин начал извергаться 19 марта, став главной туристической достопримечательностью. Сотни человек ежедневно приходят к горе, чтобы сфотографироваться и приготовить еду на раскаленной корке магмы.

По данным специалистов, на данный момент извержение не представляет угрозы для населенных пунктов. Тем не менее необходимо соблюдать меры безопасности.