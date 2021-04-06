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Здесь даже готовят еду на раскалённой корке магмы. В Исландии продолжает извергаться вулкан

06 апреля 2021 09:30
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Новости Исландии. Возле вулкана в Исландии образовались новые трещины. Их длина варьируется от 100 до 200 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Объявлена эвакуация. Туристы больше не могут подойти к территории вулкана. Дороги перекрыты.  

Здесь даже готовят еду на раскалённой корке магмы. В Исландии продолжает извергаться вулкан-1

Огнедышащий исполин начал извергаться 19 марта, став главной туристической достопримечательностью. Сотни человек ежедневно приходят к горе, чтобы сфотографироваться и приготовить еду на раскаленной корке магмы.  

По данным специалистов, на данный момент извержение не представляет угрозы для населенных пунктов. Тем не менее необходимо соблюдать меры безопасности.  

Здесь даже готовят еду на раскалённой корке магмы. В Исландии продолжает извергаться вулкан-4

Тысячи туристов едут в Исландию, чтобы посмотреть на проснувшийся вулкан (подробнее об этом читайте здесь).

# Извержение вулкана # Фотофакт

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