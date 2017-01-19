Здание сложилось как карточный домик, вместе с теми, кто несколько часов пытался потушить пожар: очевидцы о трагедии в Тегеране

Новости Ирана. Начнем выпуск с трагедии в Тегеране. В центре иранской столицы практически дотла выгорела старейшая высотка. Десятки пожарных бригад боролись с огнем в течение нескольких часов.

Но около полудня случилось непредвиденное — здание сложилось и погребло под своими обломками множество людей.

По некоторым данным, число жертв превысило 30 человек. Не менее двухсот пострадавших доставлены в больницы.

Наиболее вероятной причиной пожара власти считают нарушение норм безопасности.

17 этажей в адском пламени. Самая высокая и старая из высоток Тегерана. Знаменитый Plasco.

Сюда ежедневно за покупками приходили не только местные жители, но и туристы.

Журналисты национальных телеканалов с самого утра, когда начался пожар, транслировали ЧП в прямом эфире.

Фактически их глазами трагедию Тегерана увидел не только Иран, но и весь мир.

Очевидец:

Было около 09:30 утра, когда я заметил огонь и дым, поднимающийся от здания. Мои товарищи отошли, а я внезапно заметил, как центр начинает рушиться.

Здание рухнуло – сложилось как карточный домик. Вместе с теми, кто несколько часов пытался потушить пожар. По разным данным, которые поступают с места трагедии, в здании работало до сотни огнеборцев. Сколько человек погибли, сказать сложно.

Около 200 людей пострадали.

По предварительным данным, сотрудников центра и покупателей пожарные успели эвакуировать. Но сами не смогли выбраться из огненной ловушки.

Очевидец:

Все этажи сложились, здание разрушено. Первая команда пожарных, которая успела вернуться оттуда, ранена. Некоторые из них просто падали на землю. Многие, очень многие погибли. Там работала ночная смена пожарных и охранники центра,

они бежали, а на них в это время падали обломки здания.

Многоэтажка была хорошо известна всей стране. Построили ее еще в 60. В ней располагались офисы и торговый центр. Владельцы здания не раз получали предупреждения о его ненадежности. Но, видимо, жажда денег у бизнесменов преодолела боязнь оказаться за решеткой. А в итоге еще и привела к человеческим жертвам. Район ЧП до сих пор оцеплен.

Здесь работают спасатели – ищут под завалами выживших.

И погибших. Сюда же пытаются прорваться иранцы, которые, возможно, уже никогда не увидят своих родных, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.