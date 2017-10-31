Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области

Новости России. Ураган «Герварт» оставил свой разрушительный след в России. Мощный циклон, который бушевал несколько предыдущих дней над Европой, обрушился вечером 30 октября на Калининградскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду и привели к многочисленным обрывам линий электропередачи. Кроме того, сутки регион поливали нескончаемые дожди. Городские улицы и пригород местами затоплены.