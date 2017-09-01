Затопленные автомобили, удары током в воде: число жертв «Харви» возросло до 47

Новости США. В США резко возросло число жертв урагана «Харви». В списках погибших уже 47 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одних спасатели находили мертвыми в затопленных автомобилях – люди пытались бежать от наводнения, другие погибли от удара током в воде. Весь юго-восток Техаса затоплен.