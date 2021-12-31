Затмение Марса Луной произойдёт в новогоднюю ночь. Заметят ли это белорусы?

Затмение Марса Луной произойдет в новогоднюю ночь. Правда, это редкое астрономическое явление нам будет недоступно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увидят его только на юге Австралии.

Для белорусов необычный расклад небесных тел будет под горизонтом. Впрочем, наблюдать затмение Марса Луной нам удастся 8 декабря 2022 года. Полная Луна на 40 минут закроет Марс, который будет находиться в противостоянии с Солнцем.