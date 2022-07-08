Прямой эфир

Засухи и пожары. Что ждать европейцам от аномальной жары?

08 июля 2022 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ЕС предупредили о тяжелом климатическом сезоне с засухами и пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засухи и пожары. Что ждать европейцам от аномальной жары?-1

По словам представителя Европейского союза, Европа переживает самый жаркий и засушливый год впервые за долгое время. Аномальная жара уже нанесла ущерб Греции, Италии и Германии. В этих странах очень сильно пострадало сельское хозяйство. Кроме того, такая ситуация вызывает опасения по поводу новых стихийных бедствий, которые могут возникнуть в Европе до конца лета.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас нет шансов конкурировать». Многие предприятия Турции могут остаться без средств к существованию
08 июля 2022 08:56

«У нас нет шансов конкурировать». Многие предприятия Турции могут остаться без средств к существованию

В бывшего премьер-министра Японии выстрелили из самодельного дробовика
08 июля 2022 08:39

В бывшего премьер-министра Японии выстрелили из самодельного дробовика

Мэр латвийского города посетил банкет по случаю Дня Независимости Беларуси. Теперь его обвиняют в измене родине
08 июля 2022 08:11

Мэр латвийского города посетил банкет по случаю Дня Независимости Беларуси. Теперь его обвиняют в измене родине