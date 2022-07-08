Засухи и пожары. Что ждать европейцам от аномальной жары?

В ЕС предупредили о тяжелом климатическом сезоне с засухами и пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам представителя Европейского союза, Европа переживает самый жаркий и засушливый год впервые за долгое время. Аномальная жара уже нанесла ущерб Греции, Италии и Германии. В этих странах очень сильно пострадало сельское хозяйство. Кроме того, такая ситуация вызывает опасения по поводу новых стихийных бедствий, которые могут возникнуть в Европе до конца лета.