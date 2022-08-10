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Засуха в Европе может оказаться сильнейшей за последние 500 лет

10 августа 2022 20:10
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Последствия засухи в Европе окажутся гораздо сильнее, чем предполагалось еще месяц назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, которое был проведено по заказу Еврокомиссии. Во Франции сильнейшая засуха ударила по сфере туризма.  

Засуха в Европе может оказаться сильнейшей за последние 500 лет-1

Некогда полноводная река Ду, которая находится на границе Франции и Швейцарии, сейчас почти полностью высохла. А это, в свою очередь, грозит разорением местному бизнесу, прибыль которого и так сократилась почти наполовину. Между тем прогнозы синоптиков неутешительны. Засуха, поразившая большую часть стран Европы, может стать самой сильной за последние 500 лет.  

# Погода # Фотофакт

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