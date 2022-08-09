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Засуха угрожает сельскохозяйственному производству Италии

09 августа 2022 07:51
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Из-за аномальных температур засуха угрожает сельскохозяйственному производству Италии. Еще больше усложняют ситуацию непрекращающиеся лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засуха угрожает сельскохозяйственному производству Италии-1

На этот раз огонь охватил северную провинцию. Пламя перекинулось на жилые массивы. Некоторые дома полностью сгорели. Местные власти сообщили об эвакуации 120 жителей. Для тушения пожара были направлены самолеты. Однако почти по всей Италии сохраняется жаркая погода, которая и стала причиной лесных пожаров.

Засуха угрожает сельскохозяйственному производству Италии-4

Огонь свирепствует и на юго-востоке Франции. Там пламя охватило уже более 80 гектаров земли. Около 200 жителей эвакуированы. Борьбу с пожаром осложняют погодные условия, так как ветер постоянно меняет направление.

Стоит отметить, что в 2022 году лесные пожары буквально накрыли Европу. Во многих странах огонь вынудил тысячи людей эвакуироваться, разрушены сотни зданий.

# Пожар # Фотофакт

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