Заслуженную артистку РФ поместили в СИЗО за сбыт наркотиков

Заслуженная артистка российской Федерации Рамиля Искандер помещена под стражу до 21 октября текущего года включительно. Такое решение вынес железнодорожный суд Пензы, рассматривая дело о покушении на сбыт наркотиков. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службе суда.

Сообщается, что такое решение в отношении артистки было вынесено 31 августа. Искандер задержали в российской столице после того, как у нее дома и в автомобиле было найдено в общей сложности около 2 кг мефедона. Другой источник в правоохранительных органах обозначил, что помимо этого у артистки была обнаружена и лоза кокаина. От дачи показаний она отказалась.