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Заслуженную артистку РФ поместили в СИЗО за сбыт наркотиков

14 сентября 2023 14:29
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Заслуженная артистка российской Федерации Рамиля Искандер помещена под стражу до 21 октября текущего года включительно. Такое решение вынес железнодорожный суд Пензы, рассматривая дело о покушении на сбыт наркотиков. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службе суда. 

Сообщается, что такое решение в отношении артистки было вынесено 31 августа. Искандер задержали в российской столице после того, как у нее дома и в автомобиле было найдено в общей сложности около 2 кг мефедона. Другой источник в правоохранительных органах обозначил, что помимо этого у артистки была обнаружена и лоза кокаина. От дачи показаний она отказалась. 

# общество

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