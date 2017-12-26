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«Защитник морей, островов и рифов»: в Китае впервые взлетел крупнейший в мире самолет-амфибия

26 декабря 2017 17:59
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Новости Китая. В Китае свой первый полет совершил крупнейший в мире самолет-амфибия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Защитник морей, островов и рифов»: в Китае впервые взлетел крупнейший в мире самолет-амфибия-1

Длился он около часа, после чего под торжественное выступление оркестра самолет приземлился в аэропорту. Предназначение воздушного судна – тушение лесных пожаров и проведение поисково-спасательных операций.

«Защитник морей, островов и рифов»: в Китае впервые взлетел крупнейший в мире самолет-амфибия-4

В фюзеляже легко помещаются полсотни человек, а противопожарная модификация способна набирать 12 тонн воды за 20 секунд. Крылатую машину уже прозвали «защитницей морей, островов и рифов».

# Самолет # Фотофакт

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