«Защитник морей, островов и рифов»: в Китае впервые взлетел крупнейший в мире самолет-амфибия

Новости Китая. В Китае свой первый полет совершил крупнейший в мире самолет-амфибия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Китае свой первый полет совершил крупнейший в мире самолет-амфибия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Длился он около часа, после чего под торжественное выступление оркестра самолет приземлился в аэропорту. Предназначение воздушного судна – тушение лесных пожаров и проведение поисково-спасательных операций.
В фюзеляже легко помещаются полсотни человек, а противопожарная модификация способна набирать 12 тонн воды за 20 секунд. Крылатую машину уже прозвали «защитницей морей, островов и рифов».