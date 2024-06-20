Меж тем, Запад продолжает накачивать Украину оружием. На военные запросы Киева вделаются немалые суммы. Амбиции украинских чиновников растут, а вот финансовые возможности союзников, напротив, ослабевают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные спонсоры киевского режима – Соединенные Штаты – не брезгуют возможностью переложить часть финансовых обязательств на Европу. А в самом ЕС едва ли справляются с запросами Зеленского. С каждым месяцем хорошие отношения с Украиной обходятся так называемым партнерам все дороже. И это финансовое рабство порядком надоело многим европейским политикам. Аналитики прогнозируют падение поддержки Киева со стороны Запада. Это связано с недавними выборами в Европарламент, в результате которых из тени вышли правые партии. Один из таких примеров – Франция. Мнение лидера победившего объединения отчасти расходится с политикой главы государства. Например, в отношении Украины.

Жордан Барделла, глава партии «‎Национальное объединение»‎ (Франция):

Моя красная линия не изменится: отправка техники может повлечь за собой эскалацию ситуации в Восточной Европе. И поэтому я не планирую отправлять ракеты большой дальности или другое оружие, которое позволит Украине нанести удар по территории России. Риск эскалации, конечно, реален.