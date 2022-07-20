Зарегистрировано около 3 миллионов новых случаев. Европа готовится к новой волне коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила о новой волне коронавируса в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там призвали страны срочно начать новую кампанию по вакцинации и вернуться к масочному режиму.

Как сообщили в ВОЗ, тревогу вызывает быстрое распространение болезни. За последние шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 миллионов новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире. ВОЗ также выразила опасения в связи с тем, что COVID будет распространяться интенсивнее по мере приближения холодов.