Прямой эфир

Запретная зона в радиусе пяти километров. В Индонезии началось извержение самого активного вулкана страны

27 января 2021 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. В Индонезии началось извержение самого активного вулкана страны – Мерапи, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Запретная зона в радиусе пяти километров. В Индонезии началось извержение самого активного вулкана страны-1

Разлив лавы охватывает полторы тысячи метров вниз по склону. В радиусе пяти километров от кратера объявлена запретная зона. Местных жителей призывают не приближаться к горе и соблюдать меры предосторожности.

Запретная зона в радиусе пяти километров. В Индонезии началось извержение самого активного вулкана страны-4

По данным специалистов, это извержение – самое значительное с ноября 2020 года, когда уровень опасности в районе вулкана был повышен.

# Извержение вулкана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Разыскивали по всей стране. В США установили личности 400 участников штурма Капитолия
27 января 2021 14:26

Разыскивали по всей стране. В США установили личности 400 участников штурма Капитолия

Решили запастись на годы вперёд. В Германии со склада украли 10 контейнеров с респираторами
27 января 2021 12:37

Решили запастись на годы вперёд. В Германии со склада украли 10 контейнеров с респираторами

Более 100 пострадавших и 20 уголовных дел. Протесты в Индии закончились столкновениями с полицией
27 января 2021 12:28

Более 100 пострадавших и 20 уголовных дел. Протесты в Индии закончились столкновениями с полицией