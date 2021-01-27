Запретная зона в радиусе пяти километров. В Индонезии началось извержение самого активного вулкана страны

Новости Индонезии. В Индонезии началось извержение самого активного вулкана страны – Мерапи, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Разлив лавы охватывает полторы тысячи метров вниз по склону. В радиусе пяти километров от кратера объявлена запретная зона. Местных жителей призывают не приближаться к горе и соблюдать меры предосторожности.