Запретная зона в радиусе пяти километров. В Индонезии началось извержение самого активного вулкана страны

Новости Индонезии. В Индонезии началось извержение самого активного вулкана страны – Мерапи, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. В Индонезии началось извержение самого активного вулкана страны – Мерапи, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Разлив лавы охватывает полторы тысячи метров вниз по склону. В радиусе пяти километров от кратера объявлена запретная зона. Местных жителей призывают не приближаться к горе и соблюдать меры предосторожности.
По данным специалистов, это извержение – самое значительное с ноября 2020 года, когда уровень опасности в районе вулкана был повышен.