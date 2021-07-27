Запихивали людей в микроавтобусы. Литва готовится принять нелегальных мигрантов – что там происходит сейчас?

Новости Литвы. Внимание мирового сообщества в эти дни приковано к Литве. Полигон Руднинкай в Шальчининкайском районе готовится принять нелегальных мигрантов, но это сильно не нравится самим литовцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Вечером 26 июля люди собрались, чтобы протестовать, у въездов на территорию, но их силой вытеснили с дороги на руднинкайский полигон. Людей жестко задерживали силовики и запихивали их в свои микроавтобусы. Неудивительно, что ведущие европейские СМИ проигнорировали ситуацию в Литве. Это ведь другое.