Запихивали людей в микроавтобусы. Литва готовится принять нелегальных мигрантов – что там происходит сейчас?

Новости Литвы. Внимание мирового сообщества в эти дни приковано к Литве. Полигон Руднинкай в Шальчининкайском районе готовится принять нелегальных мигрантов, но это сильно не нравится самим литовцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Внимание мирового сообщества в эти дни приковано к Литве. Полигон Руднинкай в Шальчининкайском районе готовится принять нелегальных мигрантов, но это сильно не нравится самим литовцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Вечером 26 июля люди собрались, чтобы протестовать, у въездов на территорию, но их силой вытеснили с дороги на руднинкайский полигон. Людей жестко задерживали силовики и запихивали их в свои микроавтобусы. Неудивительно, что ведущие европейские СМИ проигнорировали ситуацию в Литве. Это ведь другое.
«Разуйте свои глаза». Жители Литвы выступают против размещения мигрантов. Читайте здесь.