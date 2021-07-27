Прямой эфир

Запихивали людей в микроавтобусы. Литва готовится принять нелегальных мигрантов – что там происходит сейчас?

27 июля 2021 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. Внимание мирового сообщества в эти дни приковано к Литве. Полигон Руднинкай в Шальчининкайском районе готовится принять нелегальных мигрантов, но это сильно не нравится самим литовцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запихивали людей в микроавтобусы. Литва готовится принять нелегальных мигрантов – что там происходит сейчас?-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Вечером 26 июля люди собрались, чтобы протестовать, у въездов на территорию, но их силой вытеснили с дороги на руднинкайский полигон. Людей жестко задерживали силовики и запихивали их в свои микроавтобусы. Неудивительно, что ведущие европейские СМИ проигнорировали ситуацию в Литве. Это ведь другое.

«Разуйте свои глаза». Жители Литвы выступают против размещения мигрантов. Читайте здесь.

# Беженцы # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Синоптики предупреждают о волнах с трёхэтажный дом. Тайфун, парализовавший Китай, обрушится на Японию
26 июля 2021 15:19

Синоптики предупреждают о волнах с трёхэтажный дом. Тайфун, парализовавший Китай, обрушится на Японию

Во Франции приняли новый законопроект. Теперь посещать общественные места можно только с паспортом здоровья
26 июля 2021 11:42

Во Франции приняли новый законопроект. Теперь посещать общественные места можно только с паспортом здоровья

Польша пообещала разместить новые американские танки под Брестом
26 июля 2021 11:29

Польша пообещала разместить новые американские танки под Брестом