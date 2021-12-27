Запасы газа в Украине снизились до исторического минимума. Жители страны будут не в состоянии оплатить коммуналку

Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума, а отопление рекордно подорожало. Ранее глава украинской газовой компании заявил, что пока они не могут обеспечить поступление газа из альтернативных России источников. Этих источников попросту нет. Зато есть надежда на помощь Польши. Вдруг та станет донором для Украины или хотя бы разрешит той же Германии проводить газ через нее? Но пока все это в будущем, а платить за коммуналку людям надо сегодня. Уже в нынешней ситуации они вынуждены экономить на всем. И несмотря на все усилия, жировки все равно пугают.