Прямой эфир

Запасы газа в Украине снизились до исторического минимума. Жители страны будут не в состоянии оплатить коммуналку

27 декабря 2021 20:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Социальные проблемы настигли Украину. Там они действительно коснутся каждого. Жители в скором времени будут не в состоянии оплачивать коммунальные платежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Запасы газа в Украине снизились до исторического минимума. Жители страны будут не в состоянии оплатить коммуналку-1

Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума, а отопление рекордно подорожало. Ранее глава украинской газовой компании заявил, что пока они не могут обеспечить поступление газа из альтернативных России источников. Этих источников попросту нет. Зато есть надежда на помощь Польши. Вдруг та станет донором для Украины или хотя бы разрешит той же Германии проводить газ через нее? Но пока все это в будущем, а платить за коммуналку людям надо сегодня. Уже в нынешней ситуации они вынуждены экономить на всем. И несмотря на все усилия, жировки все равно пугают.  

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Американские чиновники отправили заявку на выдачу виз на Олимпиаду в Пекине
27 декабря 2021 20:01

Американские чиновники отправили заявку на выдачу виз на Олимпиаду в Пекине

Температура воды была всего +3°C. Спортсмены устроили заплыв на скорость в чешской реке Влтава
27 декабря 2021 14:25

Температура воды была всего +3°C. Спортсмены устроили заплыв на скорость в чешской реке Влтава

В Японии около 200 человек ночевали в электричке, заваленной снегом, пока их не откопали спасатели
27 декабря 2021 12:21

В Японии около 200 человек ночевали в электричке, заваленной снегом, пока их не откопали спасатели