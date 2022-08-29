Западные СМИ: Европу ждёт холодная и полная неопределенности зима

Глупость и стратегическая недальновидность европейских политических элит скажутся на всей Европе. Такую статью опубликовали в хорватском издании. Как считают журналисты, ЕС ждет холодная и полная неопределенности зима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А всевозможные кризисы все больше сотрясают Европу.

И эта ситуация касается не только стран-участниц ЕС, но и Великобританию, которая покинула сообщество. А также тех стран, которые пока не вошли в Евросоюз, так как проблемы везде более-менее одинаковые: высокая инфляция, нестабильность с поставками энергоресурсов, высокие цены на топливо, электроэнергию, газ и продукты питания. А также финансовое истощение на фоне украинского конфликта. В результате уже осенью многие страны Европы могут столкнуться с политическими кризисами.

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