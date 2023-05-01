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Запад продолжает накачивать Украину оружием, но Киев жалуется на неисправность подаренной военной техники

01 мая 2023 08:51
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Пока Франция тратит миллионы на восстановление страны, другие европейские государства не скупятся на помощь Украине. Приоритеты ряда стран вызывают большие вопросы, причем в первую очередь у собственных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Запад продолжает накачивать Украину оружием, но Киев жалуется на неисправность подаренной военной техники-1

Запад продолжает накачку Украины оружием и тратит на это огромные суммы. Но, судя по всему, из последних сил. Военные, да и финансовые возможности союзников очевидно подходят к концу. Все чаще Киев жалуется на неисправность подаренной техники. То долгожданная система ПВО не работает, то танкам необходим ремонт. Не хватает в стране и снарядов. Об этом после возвращения из Украины заявил президент Чехии. По его словам, Европа отправляет современную технику, в том числе танки, но с минимальным количеством боеприпасов, что по факту делает боевые машины складским товаром.  

# Международная политика # Фотофакт

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