Запад продолжает накачивать Украину оружием, но Киев жалуется на неисправность подаренной военной техники

Запад продолжает накачку Украины оружием и тратит на это огромные суммы. Но, судя по всему, из последних сил. Военные, да и финансовые возможности союзников очевидно подходят к концу. Все чаще Киев жалуется на неисправность подаренной техники. То долгожданная система ПВО не работает, то танкам необходим ремонт. Не хватает в стране и снарядов. Об этом после возвращения из Украины заявил президент Чехии. По его словам, Европа отправляет современную технику, в том числе танки, но с минимальным количеством боеприпасов, что по факту делает боевые машины складским товаром.