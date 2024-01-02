Запад больше не верит в победу Украины и склоняет Киев к переговорам

Западные страны перестали верить в победу Украины и начинают менять свою позицию. Об этом рассказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью публицисту Флавио фон Вицлебен, сообщает РИА Новости.

«Запад кардинально поменял свое мнение об Украине. Год назад все говорили о неизбежности краха российской армии. Что мы видим сейчас? Заголовки от Financial Times до Economist практически единогласно начинают делать прогнозы на случай победы России в этом конфликте», – заявила Карин Кнайсль.

Также политик добавила, что в связи провалившейся контратакой ВСУ, которая не смогла пробить даже тактическую оборону российских Вооруженных сил, Россия пошла в наступление и совсем скоро начнет объявлять о новых освобожденных территориях.

Отмечается, что союзники Украины начали уставать от украинского кризиса. А западные СМИ все чаще стали писать, что поддержка Владимира Зеленского в Европе и США сильно ослабела. Как информирует РИА «Новости» со ссылкой на NBC западные чиновники уже начали закулисные переговоры с Киевом о возможности переговоров с Москвой.