Залужный резко высказался о Зеленском

Главком ВСУ Залужный выразил свое недовольство увольнениями офицеров после коррупционных скандалов, инициированных украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что уволенные – профессионалы, и их уход сказывается на восполнении армейских резервов. Также Залужный призвал вернуться к прежним мобилизационным рамкам.

«Это были профессионалы, они знали, как это (мобилизацию – прим. ред.) делать, а их нет», – сказал он.

После интервью Залужного The Economist между главнокомандующим и президентом страны, как пишут СМИ, возникло противоречие. Тогда главком Украины заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. В ответ на это украинский лидер Зеленский призвал военного не лезть в политику. При этом результаты опросов показали, что Залужному доверяют больше, чем Зеленскому.