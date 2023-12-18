Прямой эфир

Залужный резко высказался о Зеленском

18 декабря 2023 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главком ВСУ Залужный выразил свое недовольство увольнениями офицеров после коррупционных скандалов, инициированных украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что уволенные – профессионалы, и их уход сказывается на восполнении армейских резервов. Также Залужный призвал вернуться к прежним мобилизационным рамкам.

«Это были профессионалы, они знали, как это (мобилизацию – прим. ред.) делать, а их нет», – сказал он.

После интервью Залужного The Economist между главнокомандующим и президентом страны, как пишут СМИ, возникло противоречие. Тогда главком Украины заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. В ответ на это украинский лидер Зеленский призвал военного не лезть в политику. При этом результаты опросов показали, что Залужному доверяют больше, чем Зеленскому.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии хотят выслать свыше 1 тыс. граждан РФ
18 декабря 2023 12:40

В Латвии хотят выслать свыше 1 тыс. граждан РФ

Олаф Шольц заболел COVID-19
18 декабря 2023 12:31

Олаф Шольц заболел COVID-19

Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС
18 декабря 2023 12:28

Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС