Прямой эфир

Закрывают магазины, работать рекомендуют из дома. В Европе из-за «омикрона» возвращают жёсткие ограничения

27 декабря 2021 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Европе очень стремительно распространяется омикрон-штамм. Многие страны возвращают ковидные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Закрывают магазины, работать рекомендуют из дома. В Европе из-за «омикрона» возвращают жёсткие ограничения-1

В Великобритании увеличивают масштабы программы ревакцинации на фоне стремительного распространения «омикрона». Новый антирекорд — более 120 тысяч новых случаев за сутки. Прививочные центры открываются на стадионах и даже в соборах.  

Закрывают магазины, работать рекомендуют из дома. В Европе из-за «омикрона» возвращают жёсткие ограничения-4

В Нидерланды возвращаются суровые ограничительные меры. Практически все общественные заведения и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, закрыты до 14 января.  

Закрывают магазины, работать рекомендуют из дома. В Европе из-за «омикрона» возвращают жёсткие ограничения-7

А в Португалии «омикрон» уже стал основным штаммом: за последние две недели — более 60 % новых случаев. В стране закрываются все бары и ночные клубы, а работать рекомендуется из дома.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Японию накрыли сильные снегопады. Отменили более 100 авиарейсов
26 декабря 2021 11:52

Японию накрыли сильные снегопады. Отменили более 100 авиарейсов

Взрыв на фабрике в Индии унёс жизни 11 человек и полностью уничтожил здание
26 декабря 2021 11:51

Взрыв на фабрике в Индии унёс жизни 11 человек и полностью уничтожил здание

Омикрон-штамм выявили уже в 110 странах. Что известно про эффективность вакцин?
26 декабря 2021 11:45

Омикрон-штамм выявили уже в 110 странах. Что известно про эффективность вакцин?