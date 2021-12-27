Закрывают магазины, работать рекомендуют из дома. В Европе из-за «омикрона» возвращают жёсткие ограничения

В Европе очень стремительно распространяется омикрон-штамм. Многие страны возвращают ковидные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе очень стремительно распространяется омикрон-штамм. Многие страны возвращают ковидные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Великобритании увеличивают масштабы программы ревакцинации на фоне стремительного распространения «омикрона». Новый антирекорд — более 120 тысяч новых случаев за сутки. Прививочные центры открываются на стадионах и даже в соборах.
В Нидерланды возвращаются суровые ограничительные меры. Практически все общественные заведения и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, закрыты до 14 января.
А в Португалии «омикрон» уже стал основным штаммом: за последние две недели — более 60 % новых случаев. В стране закрываются все бары и ночные клубы, а работать рекомендуется из дома.