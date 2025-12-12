Закрыты школы и больницы! В Португалии вспыхнула крупнейшая за последние 12 лет забастовка

В Португалии вспыхнула крупнейшая за последние 12 лет общенациональная забастовка. В ней приняло участие более половины рабочей силы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди протестуют против реформ трудового законодательства. По мнению профсоюзов, власти пытаются ущемить права трудящихся, что отразится на их и без того низких зарплатах. Более суток по всей стране были отменены десятки авиарейсов и поездов. Школы закрыты. В больницах не проводятся операции, не работают и коммунальные службы.
Именно эти работники каждый день меняют нашу жизнь к лучшему. Они реальность это страны и именно они живут в условиях низкой зарплаты, ненормированного рабочего дня. Сегодня они пользуется своим правом на забастовку, которое хочет отнять правительство.
Правительство Португалии называет протест политически мотивированным и отказывается от отмены реформ заявляя, что они пойдут на пользу. В то время как статистические данные рисуют совершенно другую картину. Португалия остается одной из самых бедных стран Западной Европы с высоким уровнем безработицы.