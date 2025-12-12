Закрыты школы и больницы! В Португалии вспыхнула крупнейшая за последние 12 лет забастовка

В Португалии вспыхнула крупнейшая за последние 12 лет общенациональная забастовка. В ней приняло участие более половины рабочей силы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди протестуют против реформ трудового законодательства. По мнению профсоюзов, власти пытаются ущемить права трудящихся, что отразится на их и без того низких зарплатах. Более суток по всей стране были отменены десятки авиарейсов и поездов. Школы закрыты. В больницах не проводятся операции, не работают и коммунальные службы.