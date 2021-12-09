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Закрыли школы, остановили морское сообщение. Каир накрыла песчаная буря

09 декабря 2021 16:10
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Новости Египта. Каир накрыла сильная песчаная буря. Пятиметровая стена поглотила город внезапно, после чего по столице ударил сильный ветер, порывы которого достигали 60 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Закрыли школы, остановили морское сообщение. Каир накрыла песчаная буря -1

Из-за стихии было остановлено морское сообщение. Библейское выражение «тьма египетская» приобрело реальный и зловещий смысл. В Каире закрыли школы, жителей просили не выходить из дома. Сутки не было видно солнца.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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