Закрыли школы, остановили морское сообщение. Каир накрыла песчаная буря

Новости Египта. Каир накрыла сильная песчаная буря. Пятиметровая стена поглотила город внезапно, после чего по столице ударил сильный ветер, порывы которого достигали 60 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. Каир накрыла сильная песчаная буря. Пятиметровая стена поглотила город внезапно, после чего по столице ударил сильный ветер, порывы которого достигали 60 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за стихии было остановлено морское сообщение. Библейское выражение «тьма египетская» приобрело реальный и зловещий смысл. В Каире закрыли школы, жителей просили не выходить из дома. Сутки не было видно солнца.