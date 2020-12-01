Законопроект приняли вскоре после начала протестов. Чего просили предприниматели в Украине?

Новости Украины. Украинские предприниматели вышли на очередной митинг в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей собрались у здания Верховной рады, выступая против карантинных ограничений для бизнеса.

Демонстранты требовали принять законопроект об упрощенной системе налогообложения, а также отсрочить введение кассовых аппаратов для индивидуальных предпринимателей. К месту проведения акции были стянуты десятки правоохранителей, которые обеспечивали соблюдение порядка. В Киеве у здания Верховной рады прошёл митинг против карантинных ограничений для бизнеса