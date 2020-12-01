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Законопроект приняли вскоре после начала протестов. Чего просили предприниматели в Украине?

01 декабря 2020 20:30
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Новости Украины. Украинские предприниматели вышли на очередной митинг в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей собрались у здания Верховной рады, выступая против карантинных ограничений для бизнеса.

Законопроект приняли вскоре после начала протестов. Чего просили предприниматели в Украине?-1

Законопроект приняли вскоре после начала протестов. Чего просили предприниматели в Украине?-3

Демонстранты требовали принять законопроект об упрощенной системе налогообложения, а также отсрочить введение кассовых аппаратов для индивидуальных предпринимателей. К месту проведения акции были стянуты десятки правоохранителей, которые обеспечивали соблюдение порядка.

В Киеве у здания Верховной рады прошёл митинг против карантинных ограничений для бизнеса

Законопроект приняли вскоре после начала протестов. Чего просили предприниматели в Украине?-6

Вскоре после начала демонстрации Верховная рада приняла законопроект об отсрочке использования кассовых аппаратов. «За» проголосовали 319 депутатов.

# Акции протеста # Фотофакт

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