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Закон об «антигосударственных беспорядках» приняли во Флориде. Накажут не только за участие в акциях протеста

26 апреля 2021 06:10
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Новости США. В американском штате Флорида принят новый закон об «антигосударственных беспорядках», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ серьезно ужесточает ответственность за несанкционированные протесты и устанавливает наказание за публикацию персональных данных в интернете.

Закон об «антигосударственных беспорядках» приняли во Флориде. Накажут не только за участие в акциях протеста-1

Даже если гражданин непосредственно не участвует в осуществлении насилия или угрозах, ему могут быть предъявлены обвинения в «беспорядках при отягощающих обстоятельствах», если на акции присутствуют более 25 человек. Это тяжкое уголовное преступление, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и штрафом в размере 10 тысяч долларов. Закон уже вступил в силу.

# Закон # Фотофакт

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