Захарова заявила, что Зеленский стал токсичен для стран Запада

Белый дом разграничивает вооруженные поставки Киеву и совершенные им теракты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она заметила, что хотя в Белом доме открыто отвергают свою связь с террористическими актами, это очередная манипуляция. Но самое главное, по ее мнению, заключается в том, что Запад начинает воспринимать Зеленского как негативный фактор.

«Зеленский стал для Запада токсичен», - написала Захарова.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что Киев осуществил теракт на Крымском мосту в три часа ночи в понедельник, 17 июля, с использованием двух надводных беспилотников. В итоге погибла супружеская пара – уроженцы Белгородской области, их малолетняя дочь была ранена.