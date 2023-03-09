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Захарова заявила, что строительство Польшей военного центра в Украине втянет Варшаву в конфликт

09 марта 2023 15:19
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Если на территории Украины появится польский военный центр, Варшава будет втянута в конфликт, заявила представитель внешнеполитического ведомства России Захарова.

Польша окажется в украинском конфликте, в Киеве и Варшаве этот факт не вызывает беспокойства, приводит ее слова ТАСС.

Захарова подчеркнула, что объекты военного назначения на украинской территории – это законная цель ВС РФ. Представитель МИД также отметила, по сути Варшава желает построить в Украине свою инфраструктуру, чтобы увеличить там свое присутствие. «Польский добровольческий легион», который планируется разместить в военном центре, организовывается для контроля над органами власти и охраны правопорядка на землях Западной Украины. Это освоение территории, подытожила Захарова. 

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# Международная политика # Мария Захарова

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