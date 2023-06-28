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Захарова заявила, что Президент Беларуси при желании Киева мог бы внести вклад в достижение мира

28 июня 2023 14:57
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Президент Беларуси Александр Лукашенко мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей по украинскому вопросу, если бы этого хотели в Киеве. Такое заявление сделала на брифинге в среду, 28 июня, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, приводит ее слова РИА Новости. 

Но киевский режим на деле такой сценарий не хочет, отметила Захарова. Говоря о Президенте Беларуси, представитель МИД РФ сказала, что Лукашенко – выдающийся государственный деятель, умный политик и дипломат. Белорусский лидер способен очень быстро решать самые сложные проблемы и задачи. 

# Международная политика # Александр Лукашенко # Мария Захарова

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