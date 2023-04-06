Захарова заявила, что НАТО пора на пенсию

НАТО усугубляет опасную обстановку на международной арене, не допускает появления альтернативных центров силы и все чаще подтверждает свое намерение о выходе за пределы Евроатлантики, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Захарова.

Североатлантическому альянсу на фоне агрессивной политики пора уйти на пенсию, сказала представитель российского МИД, приводит ее слова ТАСС. По словам Захаровой, от генсека НАТО все чаще звучит посыл о глобальной роли Альянса, а безопасность и НАТО – это вещи взаимоисключающие.

Коснулась представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации и темы присоединения в НАТО Финляндии: это попытка узурпировать всю систему европейской безопасности. Финляндию она назвала очередной жертвой Альянса. Власти страны распрощались с многолетним нейтралитетом в обмен на превращение Финляндии в прифронтовую зону. Страна стала плацдармом для сдерживания Российской Федерации на северо-западном направлении, НАТО на этом не остановится, подытожила Захарова.