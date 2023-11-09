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Захарова: в Москве шокированы заявлением посла Израиля об эвакуации россиян из сектора Газа

09 ноября 2023 10:26
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была шокирована высказыванием посла Израиля о возможном двухнедельном промедлении с эвакуацией российских граждан из сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что Москва делает все необходимое для эвакуации россиян и других граждан, которые обратились за помощью. Также Захарова приветствовала начало процесса эвакуации иностранных граждан из сектора Газа в Египет и отметила важность международного, правового разрешения палестинского конфликта.

# Международная политика # Мария Захарова

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