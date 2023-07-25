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Захарова: теракты на Крымском мосту будут оплачивать США, Британия и ЕС

25 июля 2023 09:26
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, Великобритания и ЕС будут спонсировать очередные атаки киевского режима на Крымский мост, пишет РИА Новости. 

Так она прокомментировала слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев будет продолжать атаки на мост, рассматривая его в качестве законной цели и полагая, что это приведет к ослаблению военного потенциала России.

В ночь на 17 июля для атаки на Крымский мост Киев использовал два беспилотных катера. Служба безопасности Украины признала причастность к этому теракту, в ходе которого была повреждена автодорожная часть моста и убиты родители пострадавшей девочки. В тот же день движение поездов по мосту было восстановлено.

 

# Международная политика # Мария Захарова

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