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Захарова: США пытаются переложить затраты на «содержание Зеленского» на Евросоюз

22 ноября 2023 13:38
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки предпринимают попытку переложить «затраты на содержание Владимира Зеленского» на ЕС, пишет РИА Новости.

Захарова на брифинге сообщила, что США намерены делегировать финансовые расходы в отношении Украины на страны, которые находятся в какой-либо зависимости от Штатов. Официальный представитель МИД РФ указала на то, что подтверждением этому может свидетельствовать объявление ФРГ о планах увеличить в два раза военную помощь Киеву в 2024 году.

Америка изрядно устала от больших запросов киевских властей, которые не в силах выполнить объявленные задачи летнего контрнаступления ВСУ, считает Мария Захарова.

# Международная политика # Мария Захарова

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