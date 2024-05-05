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Захарова: РФ ответит на враждебность Прибалтики экономическими санкциями

05 мая 2024 07:13
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В Москве заявляют о готовности ответить на враждебные шаги стран Балтии асимметричными действиями, в том числе в экономике и транзитной сфере, заявила официальный представитель МИД РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Такие ответные шаги, как переориентирование грузопотоков, оказывают негативное влияние на экономики прибалтийских республик. При этом Москва будет продолжать использовать меры дипломатического влияния, но разрыв дипотношений считает нежелательным из-за большого числа русскоговорящих в Прибалтике.

В марте был обнародован перечень враждебно относящихся к России балтийских чиновников, въезд которым в РФ запрещен. Вражеская политика, вторжение во внутреннюю жизнь, преследования русскоговорящего населения и другие действия требуют ответных мер.

# Международная политика

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