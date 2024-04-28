Захарова: РФ не уступит новые территории в обмен на замороженные активы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не будет отказываться от новых территорий в обмен на замороженные активы. Об этом пишет РИА Новости.

Она отвергла утверждения, опубликованные в Wall Street Journal, о том, что ФРГ предлагает использовать активы РФ в переговорах в качестве инструмента давления.

Захарова отметила, что активы России должны остаться неприкасаемыми, в противном случае Западу следует ждать жесткого ответа. После начала спецоперации страны ЕС и G7 заморозили практически половину российских валютных запасов, что в МИД РФ назвали воровством.