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Захарова: РФ не уступит новые территории в обмен на замороженные активы

28 апреля 2024 12:02
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не будет отказываться от новых территорий в обмен на замороженные активы. Об этом пишет РИА Новости.

Она отвергла утверждения, опубликованные в Wall Street Journal, о том, что ФРГ предлагает использовать активы РФ в переговорах в качестве инструмента давления. 

Захарова отметила, что активы России должны остаться неприкасаемыми, в противном случае Западу следует ждать жесткого ответа. После начала спецоперации страны ЕС и G7 заморозили практически половину российских валютных запасов, что в МИД РФ назвали воровством.

# Международная политика

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