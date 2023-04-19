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Захарова рассказала о жёстком разговоре в МИД с послами США, Британии и Канады

19 апреля 2023 09:03
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскрыла подробности разговора с представителями Штатов, Канады и Британии, которые во вторник, 18 апреля, были вызваны в МИД РФ.

Разговор проходил в жесткой тональности, смягчить ситуацию российская сторона даже не пыталась, приводит слова Захаровой ТАСС. Она обратила внимание, что, если и далее такие действия со стороны западных дипломатов будут продолжены, расцениваться ситуация будет как несоответствующая заявленному статусу. Другие подробности разговора с послами трех стран не приводятся.

Как сообщалось, руководители дипведомств США, Канады и Британии в РФ были вызваны в российский МИД по причине вмешательства этих трех стран во внутренние дела России. Накануне Захарова назвала вмешательством в дела страны комментарии послов относительно приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе. Высказывания дипломатов она охарактеризовала как «верх цинизма».

# Международная политика # Мария Захарова

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