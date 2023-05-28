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Захарова прокомментировала заявление сенатора Грэма об убийстве русских, обвинив США в холокосте

28 мая 2023 10:34
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания сенатора Линдси Грэма о том, что смерть россиян – это самая удачная трата американских денег. Она сопоставила текущую накачку Украины с прошлыми вложениями США в Третий рейх, которые привели ко Второй мировой войне, сообщает РИА Новости.

Как подчеркнула Захарова, одна из этих инвестиций привела к Холокосту. Она также обратила внимание на то, что сейчас США вливают свои деньги в «ненасытную глотку неонацистского киевского режима». 

В заключение Захарова напомнила американским сенаторам и всем бенефициарам о последствиях предыдущих авантюр. Она уточнила, что такие известные американские компании, как Ford, General Motors, Coca-Cola, Kodak, Standard Oil, National Chase Bank и IBM, вели активное сотрудничество с Третьим рейхом, снабжая его технологическими достижениями, предоставляя финансовую поддержку и обеспечивая продовольствием в соответствии с профилем каждой компании.

# Международная политика # Мария Захарова

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