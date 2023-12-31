Захарова прокомментировала слова Подоляка об ультиматумах России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия никогда не поддается на какие-либо условия ультиматума или шантажа. При этом она высказала слова благодарности жителям Белгорода после обстрела со стороны ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Советник президента Украины Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет проводить мирные разговоры с РФ и предъявит ей ультиматум. Он утверждает, что любое прекращение огня означает победу России.

В Москве готовы к возобновлению диалога с Киевом, однако в Киеве законодательно запретили вести переговоры. По словам президента РФ Путина, для переговорного процесса необходима отмена указа об отмене переговоров и уважение к гарантиям безопасности России. При этом для Москвы приоритетной целью является выполнение задач спецоперации.