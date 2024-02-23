Захарова прокомментировала решение Литвы создать трудности гражданам РФ и Беларуси

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона будет добиваться от Литвы и ЕС исполнения обязательств по обеспечению непрерывного транзита, в том числе пассажирского и грузового, в Калининград. Об этом пишет РИА Новости.



Она подчеркнула, что Вильнюс старается создать проблемы россиянам и белорусам. Также Захарова высказалась по вопросу решения Вильнюса о закрытии пограничных пропускных пунктов с Беларусью и запрете посадки и высадки пассажиров на определенных железнодорожных станциях.

Захарова отметила, что это решение не коснется тех россиян, которые ездят в Калининград на поездах по упрощенному проездному документу. Также Захарова пообещала настоять на том, чтобы Вильнюс и Брюссель выполняли свои обязательства по обеспечению беспрепятственного транзита в Калининград.

В 2022 году из-за санкций ЕС Литва ограничила наземный транзит в Калининград и установила квоты на транспортировку товаров, попавших под санкции. Было решено доставлять грузы в Калининград по другому маршруту через Балтийское море.