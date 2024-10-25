Захарова посоветовала польским дипломатам готовиться к отъезду из РФ

После высылки российских дипломатов из Польши российские дипломаты предупредили своих польских коллег, чтобы те готовились к высылке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она сообщила, что польским дипмиссиям стоит приготовиться к отъезду.

«Пожировали в России, пора и честь знать», – сказала она.

Также одной из причин решения польской стороны послужило заключение под арест во Вроцлаве предполагаемого участника диверсии, который планировал поджоги якобы по заданию спецслужб РФ. Российский МИД пообещал отреагировать болезненно.