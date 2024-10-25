Прямой эфир

Захарова посоветовала польским дипломатам готовиться к отъезду из РФ

25 октября 2024 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После высылки российских дипломатов из Польши российские дипломаты предупредили своих польских коллег, чтобы те готовились к высылке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она  сообщила, что польским дипмиссиям стоит приготовиться к отъезду. 

«Пожировали в России, пора и честь знать», – сказала она.

Также одной из причин решения польской стороны послужило заключение под арест во Вроцлаве предполагаемого участника диверсии, который планировал поджоги якобы по заданию спецслужб РФ. Российский МИД пообещал отреагировать болезненно.

# Международная политика # Мария Захарова

Другие новости рубрики

Все новости
Ничья. «Фенербахче» сыграл с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы
25 октября 2024 07:41

Ничья. «Фенербахче» сыграл с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Германия и Британия подписали договор о военном сотрудничестве
25 октября 2024 07:39

Германия и Британия подписали договор о военном сотрудничестве

В Боливии прошли забастовки водителей грузовиков против дефицита топлива
25 октября 2024 07:38

В Боливии прошли забастовки водителей грузовиков против дефицита топлива